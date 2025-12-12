香川県庁 香川県は12日、今年度2回目の「特殊詐欺等警戒全県警報」を発令しました。期間は21日までの10日間で、関係機関と協力して被害防止に取り組みます。 2025年11月末時点で、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺が647件発覚しました。被害総額は33億4800万円で、件数、金額とも前年を上回るペースです。 警察をかたり、口座から現金を引き出すよう求められたり、投資で儲かるなどと言われたりした場合は詐欺を