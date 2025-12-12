（C）2026「汝、星のごとく」製作委員会 （C）凪良ゆう／講談社 横浜流星×広瀬すずがW主演を務める、映画『汝、星のごとく』（2026年 秋公開）の場面写真が公開された。【写真】公開された横浜流星×広瀬すずW主演、映画「汝、星のごとく」場面カット繊細かつ豊かな表現で読む者の心を捕らえて離さない小説家・凪良ゆう。その中でも最高傑作との呼び声も高く、「流浪の月」（19）に続き２度目となる＜第２０回本屋