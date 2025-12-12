12日午前11時44分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。地震の概要12日午前11時44分頃、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯40.9度、東経143.0度)で、震源の深さは約20km