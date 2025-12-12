クリエイター「伊豆見香苗」と、2人組バンド「ポップしなないで」がタッグを組んで製作した新作絵本『どっぽん！バスボール』が、2026年2月6日の「お風呂の日」に合わせて303BOOKS株式会社より発売。お風呂嫌いの子どもたちも夢中になる、バスボールから広がる不思議な冒険の世界を描いた一冊が登場。 303BOOKS「どっぽん！バスボール」 発売日：2026年2月6日（お風呂の日）価格：1,650円(税込)作：伊豆見香苗ポ