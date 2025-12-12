千葉県佐倉市でユーカリが丘の開発を手掛ける山万株式会社が、同市で葬祭事業を展開する株式会社オールセレモニーを完全子会社化。不動産や介護・福祉、ホテル事業に加え、葬儀を含めた生涯にわたる包括的なライフサポート体制を構築し、地域住民が安心して暮らせる街づくりをさらに推進します。 山万「オールセレモニー完全子会社化」 親会社：山万株式会社子会社化対象：株式会社オールセレモニー主な事業：葬祭