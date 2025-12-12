食楽web ●静岡県三島市のたまご専門店『TAMAGOYA』の人気スイーツ「3年ごしのきみのチーズケーキ」の魅力とは？ 2025年もあと僅か。この一年を皆さんはどのように過ごされたでしょうか？充実した一年を過ごした人も、今年の悔しさをバネに来年も頑張ると決意した人も、最後は笑顔で締めくくりたいものです。 年末年始はイベントも多く、様々な人との交流が増える時期。クリスマスやお正月は恋人や家族