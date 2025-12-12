「NUARL νClip」(Natural Black) エム・ティ・アイは、NUARLより、イヤカフ型で初めてMEMSハイブリッド・デュアルドライバーを採用したという完全ワイヤレスイヤフォン「NUARL νClip(ニュークリップ)」を、12月19日に発売する。価格は19,800円で、カラーはNatural BlackとNatural White。 中低域用に10×15mm径のPEEK＋PU複合振動板ダイナミックドライバー「“NUARL DRIVER”O」、高域用にMEMS