高知県内の児童･生徒から寄せられた書道と交通安全ポスターの作品展が高知市で始まりました。12月12日から始まった作品展はJA共済連が毎年企画しているもので、今年は書道の部に約3600点、交通安全ポスターの部に256点の応募があり、入賞作品323点が展示されています。書道･条幅の部で県知事賞に輝いたのは、高知市の一宮中学校3年・都積乙花さんののびやかで明るく、リズムを感じさせる作品です。交通安全ポスタ}