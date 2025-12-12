ＴＢＳ系で３０日に生中継される「第６７回輝く！日本レコード大賞」（後５時半）の総合司会を同局の安住紳一郎アナウンサー（５２）、女優の川口春奈（３０）が務めることが決まり、このほど２人が東京・赤坂の同局で取材に応じた。１４年連続の大役が決まった安住アナは「日本を代表する音楽の祭典に声がかかるのは、アナウンサーをやっていて誇りであるし、うれしいこと」と笑顔。今回は歴代最多の１６年連続（１９９６〜