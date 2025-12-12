オリジナルブランド「NUARL（ヌアール）」より、クリップタイプ・イヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「NUARL νClip（ニュークリップ）」が登場。イヤーカフ型としては初となるMEMSハイブリッドドライバーを搭載し、高音質再生を実現するとともに、AIスマートアプリとの連携によるライブ翻訳機能を備えた多機能モデルです。 NUARL「NUARL νClip（ニュークリップ）」  発売日：2025年12月19日（金）希望小売価格：