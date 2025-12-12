俳優・横浜流星の最新姿にネットは驚きに包まれた。横浜は１１日に都内で行われた「２０２５小学館ＤＩＭＥトレンド大賞」に出席。大活躍だったこの１年を振り返り「２０代も今年最後ですし、まだまだ道半ばですけど、自分の中で役者として第一章が完結した感覚」と語り、「プロデューサー業にも挑戦したいなと思っています」と意欲を見せた。黒いジャケット衣装で登壇。ネットは「大活躍の一年を駆け抜けた姿が精悍（せい