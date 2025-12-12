気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。北海道太平洋中部には、津波注意報が発表されています。北海道・浦河の津波到達予想時刻は午後0時10分、満潮時刻は午後7時59分。北海道・えりも町の津波到達予想時刻は午後0時20分、満潮時刻は午後8時4分。北海道・十勝港の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午後8時18分。青森太平洋沿岸には、津波注意報