ムキムキ肉体美の秘訣はコレだった。日本一のボディビルダー高校生が、すごすぎる朝食メニューを公開した。【映像】200gの巨大ステーキ＆卵10個！スゴすぎる手作り朝食ABEMAにて12月10日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#33では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。『すぱのび』