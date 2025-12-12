東京証券取引所12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日の米国株高を好感した買い注文が優勢となった。前日終値からの上げ幅は一時900円を超え、節目の5万1000円を回復した。その後は利益確定の売り注文に押され、平均株価は上げ幅を縮めた。東証株価指数（TOPIX）は取引時間中の最高値を更新した。午前終値は前日終値比461円22銭高の5万0610円04銭。TOPIXは54.27ポイント高の3411.51。米国市場で