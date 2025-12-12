お出かけ先で『子鹿』に出会ったというマルプーさん。近づいてきてくれたのが嬉しくて…想定以上に可愛いリアクションを捉えた光景は記事執筆時点で29.8万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：観光地で『子鹿』に出会った犬→近づいてきてくれたのが嬉しくて…『可愛すぎる反応』】 観光地で『子鹿』に出会った犬 Xアカウント『@runrunrurutan』に投稿されたのは、マルプー