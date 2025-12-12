命が終わる前、大切な人に何を伝えたいですか？あるわんこが亡くなる数時間前を記録した投稿は、記事執筆時点で68万6000回再生を突破。コメント欄には「本当に愛されてたんだね」「尻尾振ってるのたまらない」「涙なしでは見られない…」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：17歳の老犬が亡くなる数時間前→苦しそうな中、名前を呼びながら撫でたら…『まさかの行動』に涙】 愛犬が亡くなる数時間前 TikTokアカウ