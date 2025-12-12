気象庁によると、１２日午前１１時４４分ごろ、北海道・東北地方で震度４の地震がありました。震源は青森県東方沖、深さ２０キロでマグニチュード６．５と推定されています。新潟県では村上市で震度２、新発田市や胎内市などで震度１となっています。震度４を観測したのは、渡島東部、胆振中東部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、岩手内陸北部。震度３を観測したのは、日高西部、日高中部、日高東部、十勝南部、青森