名古屋市南区のコンビニで11日夜、菓子パンを万引きしたあと追いかけた店員を殴ったとして、63歳の男が現行犯逮捕されました。11日午後10時20分過ぎ、南区のセブンイレブン名古屋弥次ヱ町店で、男性店員(26)が菓子パン1個を万引きしようとする男を見つけて店の外で声を掛けたところ、顔を殴られて右目付近を打撲するケガをしました。店員に取り押さえられ、強盗致傷の疑いで現行犯逮捕された南区の職業不詳・金山威眞雄容疑