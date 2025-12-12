自身の起用法についての不満を現地メディアとのインタビューの場で公言したことから、リヴァプールのモハメド・サラーは9日(現地時間)に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節インテル・ミラノ戦の招集メンバーから外れた。サラーの処遇が今後どうなるかは全く明らかになっていない。しかし仮にチーム活動への復帰が許されたとしても、ここ最近の彼のパフォーマンスは本来のものからは程遠いため、どれだけチー