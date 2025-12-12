エルティーアールは、羽田空港第1ターミナルに、「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINIを11月28日から2026年2月1日までオープンする。OH MY CAFE MINIは、「空に憧れ旅をするミッキー＆フレンズ」をコンセプトにしたパン＆ドリンクスタンド。ブリオッシュは、ミッキーとミニーをイメージした「シナモンブリオッシュ」（790円）、「レモンシュガーブリオッシュ」（790円）、「チョコブリオッシュ」（890円）、「ピンクチョコブリオ