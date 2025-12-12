【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、アクションアドベンチャー「FOREST3」が発表された。発売日および価格は未定。 本作はEndnight Gamesの「Forest（The Forest）」シリーズの新作。これまでに「The Forest」と「Sons Of The Forest」が発売されており、今作は「FOREST3」として数字を冠する3作目の新作がリリースとな