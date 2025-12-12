今年度補正予算案の審議は12日から参議院に舞台を移しています。終盤国会の焦点は議員定数削減法案の行方ですが、今の国会での成立は困難な情勢となっています。中継です。国会の会期末が迫る中、成立にこだわる維新が焦りを見せる一方、自民党は慎重な姿勢で調整が続いています。定数削減法案の扱いなどをめぐり自民党と日本維新の会の国会対策委員長が12朝、会談しました。臨時国会の会期が残り5日となる中、会期を延長をしてで