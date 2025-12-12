気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろ、地震がありました。この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。震度4を観測したのは、函館市、知内町、厚真町、むかわ町、新冠町、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、今別町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、田子町、青森南部町、階上町、盛岡市、二戸市