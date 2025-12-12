最大震度6強の地震で、ビルの鉄塔の一部に損傷が見つかった青森県八戸市では、避難指示が継続されるなど影響が続いています。現地から中継です。先ほどまで強く雪が降っていた八戸市です。奥にあるのが倒壊の恐れがある鉄塔です。この影響で国道は通行止めが続いていて、今も迂回（うかい）する車で渋滞しています。「NTT青森八戸ビル」は、鉄塔の一部分が損傷し倒壊する恐れがありますが、修復までには少なくとも3週間かかるとみ