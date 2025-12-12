気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろ、地震がありました。震源地は青森県東方沖。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されます。この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。