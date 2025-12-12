¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬WBC´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿(C)Getty Images¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬¡¢´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡ØSBS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤ÎSUV¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¸«¤ëÆ±ÊüÁ÷¶É¤Ï¡Ö¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ï¡¢ºÇÂ®162¥­¥í¤Î¡Ø¹âÂ®¥·¥ó¥«¡¼¡Ù¤òÉð´ï¤Ë¡¢º£µ¨6¥»¡¼¥Ö¡¢6¥Û¡¼¥ë¥É¤òµ­