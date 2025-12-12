阪神の１軍投手コーチとして２年ぶりのＶ奪回に大きく貢献し、退団した金村暁氏が、韓国プロ野球・ロッテジャイアンツの投手統括コーディネーターに就任することが１２日、明らかになった。球団が発表した。金村氏は藤川監督の就任に合わせて阪神の指導者に復帰し、ブルペンを担当。リーグ屈指のリリーフ陣を形成し、２年ぶりとなるリーグ制覇の原動力となった。球団公式インスタグラムでインタビューを受けた金村氏は「非常