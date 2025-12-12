気象庁は、12日午前11時52分に津波注意報を発表しました。気象庁によりますと、12日午前11時44分に青森県東方沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは20キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。津波注意報が発表された地域は、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県です。海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてくださ