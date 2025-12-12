きのう夜、東京の首都高速道路で乗用車とバイクの事故があり、バイクを運転していた62歳の男性が道路からおよそ20メートル下の川に落下しました。男性は自ら泳いで岸に向かい、軽傷だということです。きのう午後7時前、首都高速・向島線の下り、江戸橋ジャンクション付近で「乗用車とバイクの事故でバイクの運転手が下の川に落ちた」と乗用車の運転手から110番通報がありました。警視庁によりますと、車線変更の際に乗用車とバイク