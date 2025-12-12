ワコールは１２日、コンディショニングウェアブランド「ＣＷ―Ｘ」がドジャース大谷翔平投手向けに開発した肘用サポーター「ＣＷ―ＸＡｒｍＢｒａｃｅ」を、プロ野球選手とメジャーリーガー限定で販売すると発表した。来年２月２日から専用ウェブストアで展開する。大谷が「肘の内側を保護し、調節機能を備えたサポーターが必要」と要望したことで開発。２０２３年に２度目の右肘靭帯（じんたい）手術を受け、復帰後の投球