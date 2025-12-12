津波注意報が出ました。北海道太平洋沿岸中部、東北地方太平洋沿岸に津波注意報が出ました。ただちに海岸や川岸から離れてください。予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸、岩手県は、今後、1メートルの津波が予想され、津波が「すぐ来る」見込みです。北海道太平洋沿岸中部は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時10分です。宮城県は、今後予想