午前11時44分ころの地震に関する新しい情報です。気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ20キロ。各地の震度は、震度4が、渡島東部、渡島西部、胆振中東部、日高中部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部みやぎほくぶ秋田内陸北部。震度3が、石狩北部、石狩中部、石狩南部、渡島北部、檜山地方、後志東部、空知南部、上川南部、胆振西部、日高西部、日高東部、十