午前11時44分ころ、北海道地方、東北地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。各地の震度は、震度4が、渡島東部、胆振中東部、日高中部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、岩手内陸北部、岩手内陸南部、秋田内陸北部。震度3が、石狩南部、渡島西部、檜山地方、後志東部、胆振西部、日高西部、日高東部、十勝中部、十勝南部、青森津軽南、岩手沿岸北部、岩手沿岸南部、宮城北部、秋田沿岸北部、秋田内陸南部となって