ピン芸人の頂点を決める「R-1グランプリ」。険しい道のりを経て、2009年度のチャンピオンに輝いた中山功太さんでしたが、優勝経験をその後の活躍に繋げられず、徐々に生活は苦しいものに。ときには、借金が1000万円までに膨らんでしまった時期もあったそうです。 【写真】「意外な経歴…」芸人を続けるための中山さんのアルバイト姿（9枚目/全15枚） 突然の「コンビ解消」が苦悩の始まりだった 高校卒業後は吉本の養