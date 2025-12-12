広島の海で養殖されているカキ。死んでしまい、口を開けて中身は空っぽの状態です。深刻化する“カキの大量死”を受けて、政府も支援に乗り出しました。【写真で見る】生き残っても 身が小さく色も悪いカキ■広島のカキが危機約9割がへい死も冬の味覚といえば、プリプリの「カキ」。しかし今、日本一の生産量を誇る広島県産のカキが危機に瀕しています。広島市のスーパーでは、県産生ガキのむき身の入荷量が、例年に比べ4割程度