熊本県の球磨村議会は、松谷浩一村長に対する不信任決議案を可決しました。 【写真を見る】【速報】村長への不信任決議案を可決辞職か議会解散か熊本県球磨村 これで、松谷村長には、10日以内に、辞職か議会解散かの選択を迫られます。 松谷村長をめぐっては、村所有施設での賃金未払問題を放置したことや、村の土地を議決を経ずに無償貸与したことなどを議会が問題視していました。 ＜関連記事＞▼「職員わからん」発言の