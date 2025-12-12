Ｊ１清水１２日、ＤＦ監物拓歩（２５）が契約満了のため今季限りで退団することを発表した。監物は静岡・伊豆の国市出身で清水ジュニアユース、清水ユースを経て早大に進み、２３年から清水に加入した。今季は公式戦出場がなく、通算ではルヴァン杯３試合に出場していた。チームを通じて「幼い頃に夢見たクラブでプレーし、そのユニフォームを身にまとえたことは、自分の人生の大きな誇りであり、何よりの幸せでした。静岡の