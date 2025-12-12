愛知県知立市の国道で11日夜遅く、自転車の男性がダンプカーにはねられ死亡しました。警察は、ダンプカーの運転手を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。11日午後11時半ごろ、知立市上重原町の国道155号でダンプカーが自転車をはね、刈谷市のアルバイト・坂本光輝さん(76)が頭などを強く打って病院に運ばれましたが、およそ3時間後に死亡しました。ダンプカーの運転手で西尾市の自営業・舘田慎介容疑