LE SSERAFIMの『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』が、Spotifyで1億回再生を突破した。【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”Spotifyによると、LE SSERAFIMの1stシングルのタイトル曲『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』が12月10日時点で1億136万1437回再生を記録した。10月24日のリリースから約7週間での成果であり、グループ最短期間での“1億回再生”達成を記録した。『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』は、頭から離れず何