【モデルプレス＝2025/12/12】Netflixの2026年1月配信ラインナップが解禁。木村拓哉主演「教場 Reunion」や「timelesz project -REAL-：VOL1」などの配信が決定した。【写真】ネトフリ1月配信ラインナップ一覧◆Netflix、1月配信ラインナップ解禁ついに完結を迎える「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」、人気ロマンスドラマの最新シーズン「ブリジャートン家：シーズン4」、神尾葉子原作・キャラクター原案・脚本の青春ラブ