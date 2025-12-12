モデルの藤田ニコルが2026年1月11日、ファンクラブイベントを開催する。チケプラにて「bubble」会員に向けたチケット先行が開始された。【写真】連名＆直筆で！妊娠を報告した藤田ニコル（全文）会場は、東京・三軒茶屋にある藤田がプロデュースするアパレルブランド・LAPINICA店舗にて。ファンクラブの内容は、当日店舗で福袋を購入した人を対象とした「女性限定写真撮影会イベント」が4部制、その後、当日店舗で6000円以上購