タレント・山田邦子（65）が12日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。お笑い芸人の明石家さんま（70）のエピソードを披露した。1980年代の大人気バラエティー番組「オレたちひょうきん族」で共演していた山田。当初、さんまは「コソコソさんちゃん」と呼ばれていたという。「番組が終わると、コソコソと逃げていくの。みんなは飲みに行くけど、さんちゃんは帰っちゃう。スポーツが大好きだから