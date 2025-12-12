12日午前11時44分ごろ、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。最大震度4を観測したのは、北海道の函館市、知内町、厚真町、むかわ町、それに新冠町、青森県の五所川原市、つが