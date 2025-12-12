気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろ、北海道・東北地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、渡島東部、胆振中東部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、岩手内陸北部、震度3を観測したのは、日高西部、日高中部、日高東部、十勝南部、青森津軽南部、岩手沿岸北部、岩手沿岸南部、岩手内陸南部、秋田内陸北部となっています。