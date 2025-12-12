高市首相（自民党総裁）は１２日午前の参院予算委員会で、自民が多額の企業・団体献金を必要としている理由について、「自民は地域に密着した活動が非常に多い。地域の様々な声を伺って回るスタンスの政党だ」と述べ、理解を求めた。立憲民主党の森本真治氏の質問に答えた。衆院政治改革特別委員会では、与野党が提出した献金の見直し法案が審議されており、首相は「議論を見守りたい」との考えを重ねて示した。自民で相次い