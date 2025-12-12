来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。「出雲」の失速からチームに一体感出雲でまさかの５位に沈み、早々に学生駅伝３冠の夢はついえたが、挫折を経てチームの一体感は増した。駒沢大・藤田敦史監督が「誰を