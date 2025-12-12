韓国のメジャー音楽番組「ミュージックバンク」が、東京で収録を行う。韓国メディアが報じた。東方神起ユンホ、Stray Kids、TOMORROW×TOGETHER、ATEEZ、RIZEらボーイズグループ、IVE、ILLIT、Hearts2Hearts、iznaらガールズグループが参加する「2025ミュージックバンク・グローバルフェスティバル・イン・ジャパン」が、13〜14日に国立競技場で開催される。韓国公営放送KBSは12日、「（音楽番組の）ミュージックバンクが『Golden