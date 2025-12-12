12日朝早く、秋田県北秋田市で秋田内陸線の列車が脱線・転覆し、一時列車内に取り残された運転士がけがをしました。現場は第三セクター秋田内陸縦貫鉄道が運行する秋田内陸線の萱草駅の近くです。警察や消防などによりますと、12日午前5時2分に阿仁合駅を出発した角館駅行きの始発列車がおよそ5分後に脱線・転覆しました。乗客はいませんでしたが、50代の男性運転士が列車内に取り残され、事故からおよそ3時間後に救出されました。