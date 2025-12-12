中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、小泉防衛大臣はアメリカのヘグセス国防長官と電話で会談し、深刻な懸念を共有したうえで緊密に連携していくことを確認しました。小泉進次郎 防衛大臣「（中国の）地域において緊張を高めるいかなる行為についても深刻な懸念を表明するとともに、日米間で緊密に意思疎通し、連携していくことで一致いたしました」小泉防衛大臣とヘグセス国防長官はけさ、40分間にわたって電話