TBS田村真子アナウンサー（29）が12日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。先輩アナの奮闘に号泣した。この日番組で「好きな男性アナウンサーランキング2025」を発表。1位に同局の南波雅俊アナ、2位に赤荻歩アナが選ばれた。5日に発表された「好きな女性アナ」で2連覇を達成した田村アナは、同番組で共演する先輩アナの“ワンツーフィニッシュ”に「私もうれしいですし、おめでとうございます。夢の中にいるような